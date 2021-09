Nuno Santos vive esta segunda-feira, 27 de setembro, um dia especial com o aniversário do filho mais velho. Completam-se 13 anos desde que deu as boas-vindas a Pedro e a data foi carinhosamente assinalada nas redes sociais.

"Hoje o Pedro faz 13 anos - eis a avassaladora passagem do tempo. Já não é este miúdo da foto, tirada nem sei bem quando, mas a cara é a mesma, tem aliás as mesmas feições desde sempre, o mesmo sorriso, a mesma manha, o mesmo ar desconcertante", escreveu na legenda de uma memória do menino.

E continuou: "Tem agora coisas novas que nem nós, por muitos livros que tenhamos lido e conversas que tenhamos tido, saberíamos que seriam bem assim. Aos 13 anos está tudo a mudar, há um mundo que é dele e onde não entramos, por mais cúmplices que sejamos e, sim, faço por isso. Talvez nem sempre bem, mas tentando sempre fazer o melhor".

"13 anos, para mim e para o Pedro - bom, na verdade para mim - parecem muitos mais, porque foram muito intensos e muito vividos. A vida tem sido boa e sei que a viagem vai continuar", rematou.

Pedro é fruto da relação passada do diretor geral da TVI com a jornalista Andreia Vale. Nuno Santos é ainda pai de uma menina, que nasceu em março deste ano, da atual relação com Rita Monteiro.

