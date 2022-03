Nuno Markl destacou, na sua página de Instagram, os comentários que mereceram a sua resposta numa publicação feita na página oficial da RTP no Facebook, onde promovem o segundo episódio de 'Taskmaster'.

Na legendas das imagens que mostram as críticas feitas na referida publicação da RTP e as suas respostas, Nuno Markl acrescentou: "Ok. Admito. Talvez eu hoje esteja com um bocadinho de tempo a mais enquanto espero que chegue uma pizza e vou espreitando o post da RTP no Facebook sobre o Taskmaster".

Logo de seguida, os seguidores de Nuno Markl não tardaram a deixar palavras de carinho, elogiando e apoiando o apresentador e animador das manhãs da rádio Comercial.

