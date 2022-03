O programa 'Taskmaster Portugal', que estreou no último sábado, foi uma aposta certeira da RTP1. Além de fazer sucesso entre os espetadores portugueses, que ficaram rendidos, também já dá que falar a nível internacional.

Nuno Markl, que apresenta o 'Taskmaster Portugal' ao lado de Vasco Palmeirim, realçou o facto de este estar em destaque no Instagram da "comunidade internacional de fãs do Taskmaster".

"A comunidade internacional de fãs do Taskmaster a traduzir e legendar os nossos episódios para o mundo", nota o radialista ao divulgar a partilha.

O 'Taskmaster' coloca à prova figuras públicas, desafiando-as com jogos e atividades inesperadas que mostram a audácia de cada um. Jéssica Athayde, Gilmário Vemba, Inês Aires Pereira e Toy fazem parte do leque de famosos em competição. Fernando Mendes foi o convidado especial do primeiro programa, sendo que o segundo nome a juntar-se aos participantes já foi anunciado. António Zambujo foi o escolhido.

