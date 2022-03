'Taskmaster' é a nova grande aposta da RTP1 para as noites de sábado à noite. O formato inovador na televisão portuguesa é apresentado por Vasco Palmeirim, com a ajuda de Nuno Markl, e coloca vários famosos à prova em situações hilariantes

O primeiro episódio contou com a participação de Toy, Fernando Mendes, Gilmário Vemba, Jessica Athayde e Inês Aires Pereira. Mas quem será o convidado surpresa a entrar em ação no próximo sábado? Vasco Palmeirim desvendou o mistério nas suas redes sociais.

"Muita gente tem mandado mensagem a perguntar 'Falta muito para o próximo'? É já no próximo Sábado e asseguro-vos que vamos ter loucura, gritos, um concorrente deveras chateado, papel higiénico e uma melancia. Sem esquecer a Inês Aires Pereira, Jessica Athayde, Gilmário Vemba, Toy e o convidado deste segundo programa: António Zambujo", escreve.

Por fim, o apresentador agradeceu as muitas mensagens de carinho que tem recebido com felicitações pelo sucesso do formato. "Estou sem palavras para agradecer todo o amor que as pessoas têm demonstrado pelo 'Taskmaster', via redes sociais e nas abordagens na rua. Obrigado a todos! E estamos apenas a começar", termina.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vasco Palmeirim (@vascopalmeirim)

Leia Também: Contratação de Futre. Malato reage a declarações de Cristina Ferreira