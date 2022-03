José Carlos Malato não ficou indiferente à notícia de que Paulo Futre integra o elenco da próxima novela da TVI, 'Rua das Flores'. Depois do tema ter gerado polémica, Cristina Ferreira mostrou-se de consciência tranquila em declarações à imprensa nacional - palavras que o apresentador da RTP destacou num Instagram Story.

"As críticas são-me indiferentes. Eles são atores, eu sou diretora. Eu é que sei o que é que quero para cada um dos projetos. Se eu acho que ele é perfeito para aquilo que vai fazer... Se há alguém que tem dado espaço a pessoas que estavam afastadas da representação, essa pessoa sou eu. Eu vou continuar a fazer o meu trabalho", citou.

E perante as declarações da diretora de ficção e entretenimento da TVI, o apresentador da RTP afirmou: "Eu e muitos vimos o Emídio Rangel carregar os caixotes pelo menos duas vezes. E era o Rangel grande, visionário e único".

Vale referir que Paulo Futre deu, no decorrer da passada semana, uma entrevista a Manuel Luís Goucha na qual pediu desculpa aos atores desempregados, mostrando-se compreensivo com as reações negativas à sua contratação.

