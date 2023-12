Nuno Markl recorreu à sua página de Instagram para fazer uma reflexão sobre 2023, que está prestes a chegar ao fim. O radialista da Comercial reconhece que embora o "mundo não pareça melhorar" teve o enorme privilégio de estar rodeado por gente que "adora", quer a nível familiar, quer profissional.

Nesta publicação, Markl destaca o susto de saúde que apanhou quando a mãe torceu o tornozelo, a sua festa de aniversário quando fez 52 anos - abrilhantada pelos filmes da 'Barbie' e 'Oppenheimer' - e o lançamento do seu livro de BD.

Destacou ainda o 'Taskmaster': "Fiz um programa de televisão que consegue a rara proeza de me dar muito gozo e ter muita gente a ver", sublinha.

"O meu filho terminou 2023 com um tom de voz diferente do que tinha quando 2023 começou, o que me faz sentir velho mas feliz", acrescenta ainda, referindo-se a Pedro.

Por fim, nota: "Citando o título de uma canção do grande Neil Hannon: a charmed life. Tenho de a aproveitar e de me queixar menos".

