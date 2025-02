Além de Rita Ferro Rodrigues, também Nuno Markl rapidamente recorreu à sua página de Instagram para reagir publicamente à morte de Maria Teresa Horta.

"Sinto que não valorizei devidamente os preciosos minutos da minha vida em que me cruzei com a Maria Teresa Horta. Sei que a partir de certa altura da década de 90 calhou termos uma coisa em comum: os visionamentos de imprensa das últimas estreias de cinema. Algumas vezes dava por mim a pensar 'caramba - é a Maria Teresa Horta!'. Mas depressa o grande vulto se dissipava atrás de alguém que, como todos nós, apenas vibrava por estar numa sala de cinema a descobrir cada novo filme", começou por recordar.

"De Parque Jurássico de Spielberg a The Pillow Book de Greenaway; fosse a projeção no Mundial ou no King, lá estava ela, sempre cinéfila, sempre simpática, sempre com tremendo sentido de humor e acutilância. Ainda outro dia me lembrava das maravilhosas interações dela com outro brilhante veterano que me lembro de ler, em miúdo, antes de imaginar que partilharia salas de cinema com ele, o também saudoso Manuel Cintra Ferreira, do Expresso. Tendo o Manuel problemas de audição e um lendário aparelho que por vezes fazia feedback, recordo os diálogos dignos de comédia de enganos que a Maria Teresa tinha com ele. 'Amanhã é o visionamento do Polanski!'. 'Do quê?'. 'Liga o aparelho!'", acrescentou.

"Que sorte, calhar pertencer a uma geração e a uma profissão que ainda me permitiu, mesmo que fugazmente, cruzar caminhos e interagir com gente tão extraordinária", escreveu, por fim.