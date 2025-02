"Devemos-lhe muito, nós, as mulheres deste país. Mesmo as que acham que não devem", destacou numa publicação que fez no Instagram.

Pouco depois da notícia da morte da escritora Maria Teresa Horta, Rita Ferro Rodrigues recorreu à sua página de Instagram para lamentar a sua partida. "Tanta coisa para dizer sobre esta mulher que hoje perdemos. Mas por agora só um agradecimento gigante. Devemos-lhe muito, nós, as mulheres deste país. Mesmo as que acham que não devem", começou por escrever numa publicação que fez esta terça-feira, dia 4 de fevereiro. "Obrigada por ter lutado por nós, pela sua imensa coragem, inteligência, dignidade e liberdade infinita. Curvo-me em lágrimas perante a sua incrível vida e as suas lutas jamais serão memória: serão sempre combustível na busca pela Igualdade", acrescentou, citando depois Maria Teresa Horta. Veja a publicação na íntegra: