O desafio surgiu a propósito do espetáculo 'Uma Nêspera no C*'.

Bruno Nogueira, Filipe Melo e Nuno Markl subiram esta sexta-feira, 8 de dezembro, ao palco da Altice Arena para o espetáculo 'Uma Nêspera no C*'. A propósito da ocasião, o comediante e radialista da Comercial partilhou uma fotografia atrevida na sua página de Instagram, explicando depois o motivo de ter feito tal coisa. "A parte possível de mostrar, da fotografia que hoje foi posta aqui em story, fazendo furor", começa por dizer. "Não foi um hacker; foi um dos castigos propostos a mim e ao Filipe Melo pelo Bruno Nogueira no palco da Altice Arena. Era isto ou raparmos uma sobrancelha e dois riscos paralelos no cabelo. Coisa que o Filipe Melo fez. Pensando no tempo que uma sobrancelha demora a crescer, optei por publicar a story", explica. "Foi uma grande, fascinante, hilariante, feliz e horrível noite. Obrigado aos espectadores - foram incríveis e tão doentios como nós", diz, por fim.