"É motivo de grande orgulho termos a nossa Carminho a cantar num dos filmes mais nomeados do ano". Foi com estas palavras que Nuno Markl começou a publicação que fez na sua página de Instagram, onde destaca a conquista da fadista portuguesa.

Carminho faz parte da banda sonoro do filme 'Pobres Criaturas', de Yorgos Lanthimos, composta por Jerskin Fendrix e que está nomeada para os Óscares.

"Ainda antes das nomeações, eu já estava orgulhoso por ela fazer parte desta obra do grande Yorgos Lanthimos. Isso é motivo de celebrações. Mas… há uma correcção que tem de ser feita, porque anda aí muita notícia a incluir a Carminho na nomeação de Melhor Banda Sonora: essa nomeação é exclusivamente para o compositor da partitura instrumental do filme - neste caso, Jerskin Fendrix - e não inclui canções", explicou Nuno Markl.

"Seria como incluir os Beatles na nomeação do John Williams pela sua banda sonora do último Indiana Jones, pelo facto de o Magical Mystery Tour também tocar no filme", acrescentou.

"Odeio ser desmancha festas, mas ao mesmo tempo há uma festa que não pode ser desmanchada: a Carminho brilha num filme com 11 nomeações 11. E isso é espetacular", rematou.

