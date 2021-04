Depois de ter assumido a relação com Teresa num dos diretos do 'Como É Que O Bicho Mexe?', Nuno Markl tem vindo a mostrar aos seguidores do Instagram alguns dos momentos passados com a namorada.

O animador das manhãs da Rádio Comercial já tinha publicado uma fotografia da companheira na rede social, no entanto, este fim de semana presenteou os internautas com uma selfie onde aparece pela primeira vez ao lado da amada.

Uma publicação que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores. "Que lindo casal", pode ler-se entre as reações.

Recorde-se que quando Nuno Markl falou da namorada nos diretos de Bruno Nogueira, referia-se sempre à mesma como "o Paulo" - nome que foi dado a Teresa, na brincadeira, durante o 'Como É Que O Bicho Mexe?'. "Ai que giro é o Paulo", comentaram ainda.

