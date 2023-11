Nuno Markl foi uma das caras conhecidas que já enfeitou a casa para o Natal. Este fim de semana, o animador das 'Manhãs da Comercial' partilhou várias imagens com os seguidores onde mostra que a época festiva já chegou ao seu lar.

"Oh não, eles nunca seriam capazes de a fazer já, pois não? Eles não fariam tal coisa", começou por escrever numa primeira publicação onde aparece junto da árvore de Natal antes de esta estar enfeitada.

"O chamado 'work in progress'", disse depois numa outra publicação com novas imagens da árvore que foi decorada com muitas personagens animadas. Entre as fotografias podemos ainda ver o filho de Nuno Markl, Pedro, fruto da relação terminada com Ana Galvão.

Nas stories da mesma rede social também destacou imagens, entre elas um vídeo em que aparece a dançar ao som de uma música natalícia. Veja na galeria.

