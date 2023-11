O filme de animação 'Divertidamente', que tem como título original 'Inside Out', vai ter uma sequela.

'Divertidamente 2' será lançado em junho de 2024 e Nuno Markl usou esta manhã a sua conta no Instagram para recordar a sua participação neste projeto. Em 2015, quando estreou o primeiro filme, o radialista deu voz à dobragem em português da personagem Bing Bong, um elefante.

Agora, o apresentador do Taskmaster revela que o retorno da 'sua' personagem o faria voltar aos estúdios para dobrar novamente Bing Bong.

"Não faço a mais pequena ideia sobre se o Bing Bong volta no 'Inside Out 2'; sei que seria a personagem capaz de me fazer regressar uns dias ao mundo das dobragens. Fazer a voz deste amigo imaginário em 2015 foi dos trabalhos de dobragem mais complexos que fiz e também de que mais me orgulho", escreveu o radialista.

