Nuno Markl é um homem apaixonado e usou a sua conta no Instagram esta quinta-feira, dia 9 de novembro, para mostrar isso mesmo.

O animador das manhãs da Rádio Comercial partilhou uma 'selfie' com a namorada, Teresa, na qual os dois aparecem a sorrir, e dedicou-lhe um excerto de uma música de David Byrne.

"Já dizia David Byrne: 'Two fools in love / So beautiful and strong / The birds in the trees / Are smiling upon them'. ['Dois tolos apaixonados / Tão lindos e fortes / Os pássaros nas árvores / Estão a sorrir para eles']. Ele não disse isto numa canção de amor, mas, em querendo, todas as canções são de amor", escreveu o humorista.

