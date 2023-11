Nuno Markl usou as redes sociais para partilhar uma fotografia que recebeu de uma seguidora, que é fã do 'Taskmaster', programa que o radialista apresenta na RTP ao lado de Vasco Palmeirim.

Na fotografia pode ver-se um papel escrito à mão por uma criança, filha da pessoa que enviou a imagem a Markl. "Podes só ver o Taskmaster (não sei se escrevi direito) quando estivermos juntas, por favor, mãe?", escreveu a menina, uma partilha que enterneceu o radialista.

"Adorei isto que a Daniela Amoroso, espectadora do 'Taskmaster', enviou. Abraço a todos os pais que esperam por domingo para ver o programa com a respetiva petizada! Petizada que, no sábado à noite, já está a dormir", escreveu Nuno Markl na legenda da fotografia, uma publicação que recebeu diversos comentários de fãs que revelam que semanalmente têm pedidos semelhantes dos filhos.

