Nuno Markl usou a sua conta de Instagram para dar conta de uma situação que o deixou profundamente indignado. O radialista da Comercial foi impedido pela plataforma social de partilhar links nas stories por, alegadamente, "ter partilhado conteúdos que desrespeitavam as normas da comunidade".

"Recebi este mimo desta instituição crescentemente pestilenta que é o Instagram", começa por notar.

"Lembrando-me das coisas que partilhei recentemente: o link da excelente entrevista que a @bumbanafofinha me fez; os desenhos lindos da minha namorada @whatteresadrew. Portanto, não sei que castigo é este. Sei que é urgente que apareça uma rede social nova e mais saudável do que as do shôr Zuckerberg. Isto é inacreditável", completa.

