Nuno Markl voltou a deixar uma mensagem de alerta aos fãs sobre as páginas que são criadas com o seu nome e imagem sem o seu conhecimento. São muitas as figuras públicas que se deparam com contas falsas usando indevidamente a sua identidade, e Nuno Markl tem sido um dos alvos.

"Nenhum destes sou eu. Só há e haverá um perfil meu, que é este. E tudo o resto são aldrabões", frisou ao mostrar dois perfis falsos.

"Já agora, quem me sabe explicar como nascem estes perfis? Parecem mão de obra meio de bots, meio de gente. Os seguidores que têm não são sequer portugueses", escreveu de seguida.

"Há que dizer que estão a enviar mensagens privadas com convites para conversas. Ignorem tudo, bloqueiem tudo", alertou ainda.

