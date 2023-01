Na condição de figura pública, Nuno Markl é conhecido com frequência quando sai à rua, mas a verdade, é que há momentos em que tal também não acontece.

Um deles aconteceu num café, conforme o radialista relatou na sua página de Instagram.

Partilhando uma imagem do copo da bebida que pediu no qual se pode ler o nome "Marta", Nuno escreve:

"Quando um dos funcionários me reconhece e comunica ao outro que me chamo Markl, mas o outro não me conhece e não percebeu".

A partilha gerou muitas gargalhadas entre os seguidores.

