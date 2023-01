Jessica Mulroney tornou-se conhecida publicamente por causa da amizade que tinha com Meghan Markle. As duas criaram uma ligação muito forte quando Markle foi para o Canadá gravar a série 'Suits' e, desde então, permaneceram unidas até 2020.

Nesse ano, Mulroney viu-se envolvida numa polémica quando a influencer Sasha Exeter a acusou de "privilégio branco" no seu blog. A amizade com Meghan terminaria, contudo, Jessica ainda fez uma breve participação na série documental dos duques de Sussex para a Netflix.

Depois de um período no qual permaneceu em silêncio acerca do assunto, eis que Jessica 'reagiu' agora através de uma publicação no Instagram, na qual partilhou uma fotografia do copo d'água do casamento de Harry e Meghan, em 2018.

Questiona-se agora: será que Jessica e Meghan fizeram as pazes?