Nuno Markl e Ana Galvão sempre foram discretos no que diz respeito à imagem do filho, Pedro, mas esta terça-feira surpreenderam os seguidores no Instagram.

O ex-casal mostrou o filho numa rara fotografia que foi captada durante os festejos do aniversário de Pedro.

"Passaram 13 anos desde que trouxemos esta mini criatura num ovinho e suspeito que foi a última vez que o Nuno Markl o conseguiu por às costas", escreveu Ana Galvão na legenda da imagem.

Por sua vez, Nuno Markl disse: "Na festa de aniversário deste sacripanta, ainda deu para umas cavalitas finais".

