Pedro Galvão Markl, filho de Nuno Markl e Ana Galvão, completa 13 anos esta terça-feira, 7 de junho.

No Instagram, o pai 'babado' fez questão de assinalar a data com um carinhoso texto onde fala do crescimento do menino e da paternidade.

"[...] Passa, oficialmente, a ser um adolescente. [...] O Pedro é um teenager e eu espero estar devidamente equipado para o ajudar a atravessar o revolto oceano da adolescência. Tenho uma vaga ideia de não terem sido os tempos mais espetaculares da minha vida, mas bizarramente, tenho também uma vaga ideia de terem sido, ao mesmo tempo, os tempos mais espetaculares da minha vida. É bizarro, mas acho que isso é capaz de definir a adolescência", disse.

"Ser pai do Pedro é uma coisa favorita incrível que vai mudando de forma sem que a gente consiga ter mão nesse processo", acrescentou, lembrando depois o dia em que o filho nasceu.

"Lembro-me como se fosse ontem do primeiro momento em que vi o meu filho. E sei com quem estava ao telefone, que acabara de me ligar para saber novidades - o José Carlos Malato", contou.

"Ser pai é incrível porque é atravessar infernos - o Pedro teve cólicas durante os três primeiros anos da sua vida e as noites foram, durante três anos, bastante infernais - mas é atravessar infernos e ter o poder de os relativizar depois. Reparem. Três anos são 1095 noites mal dormidas. A esta distância consigo resumi-las para aí a uma noite. Não parece assim tão complicado - e é isto que quero dizer a quem está a passar por essa loucura neste momento. Malta - um dia, à distância, todas essas noites mal dormidas, parecerão apenas uma e tudo terá passado", continuou.

No mesmo texto, escreveu ainda: "Criei muita coisa na minha vida. [...] E tenho orgulho em várias dessas coisas. Mas todas elas são zero ao pé do maior momento de consagração da minha vida - o momento em que o Pedro e eu percebemos que ele já sabia nadar. Já ganhei prémios por coisas - mas esqueçam, isto foi a maior consagração de sempre", confessou, explicando que o foi o responsável por ensinar o filho a nadar.

Nuno Markl revelou também que "uma das coisas favoritas" ao longo destes 13 anos foi "carregar o filho às cavalitas, ou simplesmente estar sentado no sofá a ver televisão com ele, por sua vez, sentado nos seus ombros".

"Quero acreditar que o Pedro ainda acha que é maravilhoso ter-me por perto, mesmo que agora pareça preferir estar com os amigos. E ainda bem que os tem, muitos a respeitá-lo pelo que ele é", disse.

"A única coisa chata que não passa? Malta - a dúvida constante e angustiante sobre se estou a fazer as coisas como deve ser. Suponho que seja geral e suponho que seja isso que nos mantém alertas e a tentar ser o melhor pai que conseguimos ser. Sei que já fiz coisas certas, já fiz asneiras, e faço coisas que não faço ideia porque parecem estar na fina linha que separa o certo da asneira", escreveu, contanto de seguida uma peripécia.

"Quando começou o ano letivo, mandei o meu filho para a escola em chinelas de praia porque não lhe olhei para os pés. No intervalo grande lá estava eu na escola com uns sapatos decentes", partilhou.

Veja o texto na íntegra:

Leia Também: Nuno Markl só recebia contas no correio. Fãs começaram a enviar cartas