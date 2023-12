Nuno Markl tem vivido uns dias atarefados, conciliando a sua vida profissional na rádio com os ensaios do espetáculo 'Uma Nêspera No Cu', que vai apresentar na Altice Arena já esta quinta-feira, dia 7 de dezembro, sexta, dia 8, e sábado, dia 9, em parceria com Bruno Nogueira e Filipe Melo.

Na noite desta quarta-feira, o radialista partilhou um conjunto de fotografias na sua conta no Instagram, onde mostra que, apesar do trabalho, não descura a sua vida pessoal.

"Num momento a ensaiar selvajaria infame com os meus parceiros de nêspera (começa amanhã!); no outro a apreciar romanticamente o clima natalício e o primeiro chocolate quente com cara de foca bebé da minha vida com a Teresa. Uma vida completa", escreveu Nuno Markl, mostrando fotografias das luzes de Natal na baixa de Lisboa.