"Todas as semanas deliro com memes, fotomontagens, comentários de Twitter, e a observação de detalhes feitos pelos fãs do 'Princípio, Meio e Fim'". Foi com estas palavras que Nuno Markl deu início a uma recente publicação que fez na sua página de Instagram, esta terça-feira, onde destaca duas montagens de imagens com a personagem de Bruno Nogueira, Luís Henrique.

"É o tipo de comunidade entusiasta que uma pessoa sonha gerar com o seu trabalho e que só tinha sentido a sério, no que toca a televisão, com [a série] '1986'", acrescentou de seguida.

"Este será sempre um programa que irá dividir opiniões e ninguém é melhor por gostar dele ou pior por não gostar. Mas enquanto peça desta engrenagem é maravilhoso ver o investimento nele por parte de quem gosta", continuou, referindo-se ao programa da SIC que é transmitido aos domingos à noite.

"Nem imaginam o que ainda para aí vem nas próximas três semanas. Vou só dizer que vêm aí coisas bastante extremas - seja para os actores, seja para os gajos em fato-macaco", completou.

