À semelhança do que aconteceu com outras figuras públicas, como por exemplo Diogo Valsassina ou Helena Coelho, também Nuno Markl não conseguiu ficar indiferente ao comportamento de algumas pessoas que não seguiram as regras do confinamento este fim de semana.

"Só um pequeno lembrete aos 'heróis' que se acham os maiores por quebrarem o confinamento em restaurantes e o catano: nope, vocês não valem nada. Os Heróis são estes, os que têm de resolver, com tremendo sacrifício, a porcaria que vocês alimentam", afirmou na legenda de uma publicação que mostrava uma mensagem que lhe foi enviada por um trabalhador na área da saúde.

