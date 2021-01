À semelhança de outras figuras públicas, como Diogo Valsassina, Joana Teles fez uso das redes sociais para chamar a atenção para o incumprimento do confinamento, apelando para que os seguidores sigam com rigor as medidas do Governo no combate à Covid-19.

"Sofremos de falta de amor. Falta de amor próprio, amor por quem nos rodeia, amor pelo próximo. Porque se sentíssemos verdadeiro amor nestes três aspetos basilares, não estávamos a pôr a nossa vida e a dos outros em risco. Andamos a brincar ao confinamento", escreveu.

E frisou, por fim: "'Não é assim tão mau'; 'Há tanta gente a safar-se disto'; 'Se eu posso, eu vou'; 'Já há vacina'; 'Ninguém me fecha em casa'... tudo frases que já li. Tão incoerentes quanto sintomáticas. Tão egoístas como suicidas. É esta mentalidade que nos está a levar à rutura. A mesma que leva à exaustão os profissionais de saúde. A mesma que mata. 'Aos nossos avós foi-lhes pedido para irem para a guerra. A nós é-nos pedido para ficar em casa'. Saúde para todos. Protejam-se".

