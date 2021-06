A polémica troca de farpas entre a atriz São José Lapa e Bruno Nogueira continua a dar que falar. Recentemente, o jornalista Luís Osório fez na sua conta de Facebook uma publicação onde manifesta a sua opinião sobre o tema.

O jornalista começa por referir-se ao programa 'Princípio Meio e Fim' como um formato que "não correu bem".

"As audiências não foram as esperadas e a SIC deixou morrer o programa sem antes o condenar a um penoso horário bem para lá da meia-noite", refere.

Quanto ao comentário de São José Lapa sobre o programa, Luís Osório condena as palavras da atriz.

"A atriz São José Lapa foi ríspida na crítica, na minha opinião injusta no modo simplista como o fez", aponta, passando a citar as palavras usadas pela mesma: "Escatologia, sexo, não é um programa de humor. É querer agradar a uma minúscula fatia de espectadores com lobby montado, graçola pós-modernaça já muito batida, velha e sem graça".

Porém, as mais duras críticas do jornalista e escritor vão para a resposta de Bruno Nogueira a São José Lapa.

"Não é admissível a resposta de Bruno Nogueira a São José Lapa.

Não é admissível que tenha respondido de uma forma que é baixa, humilhante, e até um bocadinho perversa", realça, citando desta vez as palavras do humorista: “Deve ser muito complicado envelhecer nesta profissão".

Nuno Markl foi uma das personalidades que não ficou indiferente ao texto crítico de Luís Osório e reagiu através de um comentário.

"Alô Luís - só para corrigir um detalhe: deste lado, ninguém está triste com o resultado do 'Princípio Meio e Fim'. Até te direi que raras vezes se sente a felicidade e a liberdade que este programa nos deu. Sabíamos o que estávamos a fazer quando o fizemos. Podemos não ter chegado a milhões de pessoas, mas chegámos a um número suficiente de pessoas que se apaixonaram por este nosso projeto. Para mim, foi das experiências mais fantásticas em que participei - estava ganho só por nos ter sido dada a oportunidade de a fazer", começa por escrever, referindo-se numa primeira ao facto de o formato do qual também fazia parte não ter liderado as audiências.

No que respeita à troca de farpas entre São José Lapa e Bruno Nogueira, Markl defende o colega e condena a atitude da atriz.

"A São José Lapa fez um ataque pessoal e amargo, baseado na ideia - felizmente não partilhada por muitas outras pessoas da geração dela - de que a idade permite tudo: até confundir frontalidade com má criação. E isso é uma desilusão. Mas, como vês pela resposta dela ao teu post e a história do uso da fotografia, a São José Lapa neste momento está a disparar em todas as direções, o que, de facto, valida aquilo que o Bruno disse sobre ela", termina, referindo-se ao facto de a atriz ter condenado o jornalista por ter usado, sem autorização, para ilustrar o seu texto uma fotografia sua.

