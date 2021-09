Nuno Markl abriu o coração ao fazer uma sentida homenagem ao avô do filho e pai da ex-mulher, Ana Galvão. O radialista da Comercial informou numa publicação da sua conta de Instagram que Johnny Galvão morreu, destacando as grandes lições que com ele aprendeu.

"Esta rockstar hippie dos 60s é o avô do meu filho", começa por referir.

"Diz-se que separações acontecem, mas que os sogros são para a vida. Percebi que tinha um Johnny Galvão para a vida muito cedo, quando, em 2010, aquando da morte do meu pai, ele me disse que podia contar com ele para colmatar o vazio que ficou. 'Mais do que um father in law', dizia ele. 'Um father'. E eu dei por mim a ter conversas com ele que ficaram por ter com o meu próprio pai", recorda.

"O Johnny estava doente há muitos anos, e por várias vezes esteve para partir. Mas, homem de convicções fortes e com uma sede de viver insana, respondeu várias vezes à Morte que não contasse com ele. Manteve projetos e sonhos até ao fim, mesmo quando era óbvio que seria impossível concretizá-los. 'Vamos criar outro espetáculo'. 'O que achas de abrir uma escola de artes?'. Ouvi-o sempre. Sentirei falta de o ouvir. Boa viagem, Johnny", lembrou.

Recorde-se que Nuno Markl e Ana Galvão anunciaram o divórcio em 2016 e têm em comum um filho, Pedro, de 12 anos.

