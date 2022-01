Leandro está a mexer com a casa do 'Big Brother Famosos'. Depois de ter trocado farpas com Bruno de Carvalho, o músico acabou por ser criticado devido a uma "partida" que pregou a Nuno Homem de Sá, a qual não foi do agrado do ator, pelo contrário.

Numa conversa com Jaciara em tom de desabafo, Nuno notou: "Sabes o que me custou mais? A conversa do Leandro em me estar a oferecer imunidade, fiquei zangado com a ideia. Desafiar a minha honestidade? Isso é porco. Para mim o importante é que toda a gente esteja a fazer uma coisa 'limpa'".

O concorrente estava a referir-se a uma situação em que viu Leandro com um telemóvel na casa. Não tendo a certeza se pertencia à produção, o ator ficou assustado quando viu o aparelho. Reagindo à situação, o cantor fingiu que o telemóvel era dele e disse-lhe que se não contasse nada quando fosse presidente da casa lhe dava imunidade.

"A ideia de correr com ele de uma vez seduziu-me bastante. Não estou a gostar do jogo dele. É muito chato. Pode ser que ele mude de estratégia, mas não me parece", confessa Nuno.

"Ele quer pôr-nos fora de nós e eu caí na armadilha", completa.

Tendo depois confrontado Leandro sobre o assunto, o músico desculpou-se dizendo que tinha sido apenas uma partida para ver até Nuno Homem de Sá chegava.

