Recentemente, os concorrentes do 'Big Brother Famosos' tiveram o desafio de partilhar com os colegas de casa os seus projetos de vida, bem como os objetivos ao entrarem para o reality show.

No caso de Daniel Kenedy, este começou por referir: "Mostrar a Portugal e a vocês aquilo que eu sou. Ter oportunidades na minha vida que eu aguardo há muito tempo".

"Gostava de algo que pudesse fazer e que me desse prazer todos os dias levantar, algo que não tem acontecido todos os dias", nota, sublinhando que apesar da sua área de eleição ser o futebol, também está aberto a outras oportunidades.

Ouvindo isto, Nuno Graciano afirmou: "Da minha parte, se começar com o Tio Careca com a força com que estou à espera, estás convidado para vir trabalhar para a área comercial".

