Nuno Graciano é um dos novos concorrentes do 'Big Brother Famosos', sendo uma das figuras sobre as quais mais as atenções estão centradas (tendo em conta as polémicas em que esteve envolvido cá fora).

"O objetivo de vir para a casa é divertir-me, comunicar com novos seres humanos, de preferência estabelecer novas amizades", começou por dizer durante um reunião do grupo.

"Acho que esta experiência fará com que saiamos daqui muito mais amigos, com certeza que não seremos todos amigos, seria ótimo se assim fosse", nota ainda, não deixando contudo de tecer elogios aos colegas de casa.

"Vejo que no início as pessoas dão-se sempre bem, de uma forma geral, mas nunca tinha visto estarmos todos a falar de coração aberto, durante tanto tempo", sublinha.

Por outro lado, o antigo apresentador de televisão diz ter saudades do pequeno ecrã: "Tenho saudades do público, é um bichinho com que fica a televisão. Continuo a gostar muito de televisão e a estar à frente e por trás das câmaras".

Graciano nota, por fim, que outro dos seus objetivos no reality show é "reforçar a imagem enquanto empresário", tornando-se mais "reconhecido".

Leia Também: Nuno Graciano sofre queda aparatosa no 'Big Brother Famosos'