Antes de deixar o 'Big Brother Famosos', Nuno Graciano esteve no confessionário a conversar com Cristina Ferreira. As saudades da televisão foram novamente motivo de conversa, com o ex-apresentador a desabafar de novo: "Sempre tive bons resultados, por isso, não consigo encontrar em mim uma resposta. Saí com resultados bons, sempre".

Nuno Graciano continua a dizer que não encontra motivos para este afastamento do pequeno ecrã, e Cristina Ferreira destacou: "O Nuno não se preparou para essa saída e isso pode ter sido o que condicionou aqui o seu futuro, porque está preso ainda a alguma coisa do passado que não sabe se volta. Tem que se libertar disso. Se calhar, quando se libertar, chega o convite".

"Eu percebo. A televisão é um meio muito bonito com tudo o que tem de menos bonito. E sei que quem o faz com paixão como o Nuno sempre fez, as saudades podem ser imensas. E não ver a luz da câmara ligada à frente pode ser muito desmotivador, mas não tem que o ser, Nuno. E há uma coisa que não pode nunca deixar que lhe aconteça, é que isso faça ficar triste. Esteve durante sete semanas na televisão outra vez. Podia ter mostrado o Nuno que sempre conhecemos e só o conseguiu fazer nesta última semana", acrescentou a apresentadora.

"Não conseguia, Cristina, porque ele já não existia", admitiu Nuno Graciano, já visivelmente emocionado.

"Mas há outro e é esse outro que tem que ser orgulhoso de si próprio. Orgulhe-se de si, homem, tem quatro filhos maravilhosos. Vai há luta, nunca desistiu", frisou Cristina Ferreira, com Nuno Graciano a confessar, em lágrimas, que "está sem força".

Logo de seguida, o filho do ex-apresentador, Gonçalo, deixou uma mensagem de força. Mas não foi o único. Enquanto o jovem falava, a mãe de Bernardo Sousa aproximou-se do microfone para deixar umas palavras. "Estamos todos contigo, todos", disse.

"Acredite, mesmo estando sem força, há aqui muita gente fora para o levantar", concluiu Cristina Ferreira.

Já depois da saída de Nuno Graciano, Cristina Ferreira recorreu à sua página de Instagram para deixar uma nova mensagem: "O Nuno. Custa-me ver-lhe a tristeza".

