A última expulsão do 'Big Brother Famosos' decorreu no domingo de Páscoa, dia 17 de abril, e o escolhido para deixar a casa mais vigiada do país foi Nuno Graciano.

Momentos antes de sair, o ex-apresentador acabou por desabar em lágrimas ao confessar as saudades que tem em trabalhar na área da televisão.

Já em estúdio com Cristina Ferreira, Nuno Graciano agradeceu à apresentadora. "Muito obrigado por todo".

Com esta saída, já são conhecidos os finalistas da segunda edição do 'Big Brother Famosos', da TVI: Marco Costa, Bruna Gomes, Bernardo Sousa, Daniel Kenedy, Fernando Semedo e Vanessa Silva.

