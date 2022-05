"Um mês da maior reviravolta de amor". Foi com estas palavras que Inês Gutierrez começou uma recente publicação que fez na sua página de Instagram.

A filha, Maria Luísa, fruto da relação com João Montez, completou o primeiro mês de vida este sábado, 14 de maio, e a apresentadora da TVI não deixou passar em branco este dia único.

Inês Gutierrez partilhou um desabafo onde confessa: "Nunca vivi nada tão intenso, nunca senti tantas coisas (e tão fortes!) ao mesmo tempo… que reviravolta esta".

"Resumindo o que me vem à cabeça: estou abananada; sinto que nasceu uma nova Inês no dia 14 de abril, depois de um parto onde fui quem nunca achei capaz de ser; não estava à espera que o meu pós-parto a nível físico fosse tão difícil e limitativo para mim; estou loucamente apaixonada por esta miúda; fico encantada a ver o João no papel de pai; nunca me senti tão estupidamente insegura; achava-me muito mais desprendida e solta do que sou na realidade", enumerou.

"Tenho tantas vezes o coração tão apertadinho; nunca vivi este tipo de sentimento de impotência tantas vezes; estou a morrer de amores pela família que estou a construir e isto superou a escala de qualquer sonho que possa ter tido; 'apoio' e 'admiração' são palavras que ganharam outro significado para mim; nunca disse tantas vezes a alguém o quanto gosto dela; e posso-vos dizer também que ter uma filha pela primeira vez marca as ligações entre toda a família de uma maneira muito forte", acrescentou.

"[...] Passado um mês, sinto que conheço cada vez melhor a minha filha e que estamos mais próximas a cada minuto que passa. Hoje disseram-me 'primeiro aceita, depois confia e, logo a seguir, agradece'. É o melhor conselho para um mês avassalador como este. Ahh… 'e tudo passa', aquilo que tanto me diziam e que tanto me irritava está a fazer cada vez mais sentido. Sinto que as peças se estão a encaixar e que o resultado vai ser perfeito. Acho mesmo que vamos ser as melhores amigas", completou.

Às palavras juntou algumas imagens únicas. Veja a publicação na íntegra:

