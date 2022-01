Sara Matos fez uma publicação na sua página de Instagram onde falou sobre a gravidez e o pós-parto.

"No início da gravidez, através de uma amiga, tive conhecimento do Centro Pré e Pós Parto. Como sempre fiz exercício não queria deixar de o fazer durante a minha gravidez. Desde a primeira sessão que me senti sempre muito bem acompanhada por toda a equipa, uma equipa experiente e dedicada", começou por dizer numa publicação que fez na sua página de Instagram esta quinta-feira, 20 de janeiro.

"Senti-me sempre segura e em forma, que era o meu principal objetivo durante a gravidez! Eu e o Pedro fizemos também o Curso de Preparação para o Parto, que me ajudou a desmistificar uma série de mitos relativamente ao parto, amamentação e cuidados ao bebé. A informação foi fundamental para nos sentirmos seguros - eu principalmente que sou mãe de primeira viagem - e informados, preparados para tomar as melhores decisões, de forma consciente. Senti a aplicabilidade prática do curso durante todo o trabalho de parto, bem como na amamentação e cuidados do nosso Manel", acrescentou.

"Por fim, fiz no centro a minha recuperação pós-parto. Nunca pensei que conseguisse recuperar tão rapidamente e sentir-me en excelente forma física. Ao mesmo tempo fui fazendo um trabalho de acompanhamento pela equipa de fisioterapeutas do centro, para e recuperar o pavimento pélvico, da melhor forma possível", rematou.

Recorde-se que o pequeno Manuel nasceu em setembro do ano passado. O menino é o primeiro filho de Sara Matos e Pedro Teixeira.

