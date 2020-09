Depois de ter casado três vezes, Drew Barrymore garante que estas experiências já lhe bastaram e que não volta a subir ao altar.

"Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca mais me volto a casar", disse em entrevista à revista People, sublinhando que não quer voltar a ficar "ligada" a alguém dessa maneira.

"Separas-te e segues em frente. Divorciar já é diferente", evidenciou não colocando de lado a possibilidade de se voltar a apaixonar.

"Não quer dizer que não gostasse de conhecer alguém, especialmente quando as minhas filhas forem para a universidade. Estou aberta a isso", completou.

De recordar que Barrymore casou pela primeira vez com Jeremy Thomas em 1994, separando-se apenas alguns meses depois. Em 2001 deu o nó com o comediante Tom Green, colocando um término ao fim de cinco meses. Mais de uma década depois casou com Will Kopelman, em 2012, com quem teve duas filhas - Frankie, de sete anos e Olive, de seis. O divórcio chegou em 2016.

Leia Também: Drew Barrymore pede desculpa por ter bebido demais em programa de TV