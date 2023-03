O primeiro nome e o apelido são a norma em alguns países, contudo, isto não é uma regra para todas as culturas ou para todas as pessoas. É claro que há quem acrescente um nome ou outro no meio, mas alguns pais vão um pouco mais além. Neste aspeto, as celebridades não são exceção.

Enquanto muitos são conhecidos pelo nome artístico ou por versões mais simples do nome, a verdade é que outros têm nomes incrivelmente longos.

Curioso? Percorra a galeria e saiba quem são os 28 famosos que têm nomes muito compridos.

