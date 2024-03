A entrevista que Cristina Ferreira fez a Francisco Monteiro para a revista Cristina foi hoje, dia 16 de março, exibida na TVI.

A apresentadora esteve à conversa com o 'cunhado', irmão do namorado João Monteiro, sendo que os dois estiveram próximos durante o último trimestre de 2023, devido à edição desse mesmo ano do 'Big Brother'.

Cristina, como apresentadora, e Francisco, enquanto concorrente, estarão para sempre ligados por este motivo, ainda que a somar-se está o facto de agora 'pertencerem' à mesma família.

A dada altura, os dois falaram mesmo sobre João, com Francisco a considerar que chegou a desejar que o irmão fosse melhor no ténis do que o próprio desejava. "Vivia mais as vitórias e derrotas dele do que ele", disse.

Agora, Francisco é, finalmente, um vencedor. Foi isso que confessou sentir, ao recordar o facto de ter conquistado o primeiro lugar na edição de 2023 do 'Big Brother'. "Acima de tudo, venci com milhares de pessoas a levar-me à vitória. Isso sabe ainda melhor", disse.

Recuando à infância, Francisco disse que foi sempre "tentando escolher os melhores caminhos e recolher os melhores exemplos", ainda que tenha acabado por escolher sempre "os piores caminhos".

Zaza, como ficou conhecido, explicou também que sempre o fascinou estar "à beira do abismo e tentar arranjar maneira de sair lá", o que considera que é um bom resumo do que é o 'Big Brother'.

Ainda sem saber o que quer fazer da vida a nível profissional, Zaza admitiu a possibilidade de trabalhar em televisão, dado que gosta "do contacto com as pessoas". "Sempre disse que, para mim, o importante é estar perto das pessoas, é uma coisa que me faz falta. Gosto de entrar em Bucelas [estúdios da TVI] porque são dezenas de pessoas a passar", disse.

De volta à infância, houve espaço para falar sobre a ligação que Francisco tem com os pais. Aqui, o vencedor do 'BB' surpreendeu ao dizer: "Nunca houve uma relação de afeto. Que me perdoe a minha mãe, se achar que estou incorreto, é a forma como me senti. Senti que não havia grande afeto".

De seguida, Francisco Monteiro relatou o que aconteceu quando disse ao pai que estava prestes a entrar no programa da TVI: "O meu pai disse: 'se tu entras, sais de casa'. Não me demoveu, sou zero influenciável e faço o que quero. Ouço o que dizem, registo a informação, mas no fim do dia vou-me deitar, vou pensar e tomar a decisão que quero. Eu disse ao meu pai: 'tudo bem, eu saio de casa, estou só a avisar-te que vou entrar. Ficas com a informação e fazes o que quiseres'".

Também sobre o amor falou Francisco Monteiro. O irmão de João lembrou que namorou durante "oito anos" com uma rapariga e que até nessa relação foi "só mais um". "Ela fazia a vida dela e eu era apenas e só o companheiro. Hoje em dia, percebo que era só mais um e está tudo certo", acrescentou.

Ainda assim, Francisco não esquece um amor que nunca chegou a viver. "Era um amor proibido que tu não podias viver", explicou Cristina, com o entrevistado a sublinhar que era "proibidíssimo".

Dentro da mesma temática, Francisco garante que nunca chegou a sentir amor por Márcia Soares dentro da casa da Malveira, até porque, para isso acontecer, é preciso "conhecer verdadeiramente a pessoa e a sua trajetória de vida".

Por fim, Cristina referiu que foi acusada de, por várias vezes, manifestar em direto a sua falta de empatia por Francisco, tendo dito: "Quando tenho um bom jogador à frente, é esse que gosto de desafiar".

