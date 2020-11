Depois de ter respondido às críticas de que foi alvo recentemente, por causa das palavras usadas numa publicação onde anunciava o lançamento da sua marca de pijama, Vanessa Martins voltou a falar sobre o assunto, afirmando que a sua intenção "nunca foi ofender".

"Ponderei várias vezes se devia de partilhar esta mensagem ou não, e sinto que o devo fazer. Sempre me orgulhei da relação que tenho com a minha comunidade, transparente e verdadeira e não vai mudar agora. Nunca foi minha intenção ofender com o uso da palavra 'desleixada'. Compreendo que a mesma tem uma conotação negativa, especialmente quando associada à ideia misógina de que as mulheres se devem apresentar de uma determinada forma para agradar a outro, mas essa nunca foi a minha intenção", começou por dizer numa publicação que fez, esta quarta-feira, na sua página de Instagram.

"Acredito que todas nós somos mais do que palavras, somos a soma dos nossos actos e intenções. Eu vou continuar a partilhar o meu dia-a-dia com quem estiver desse lado e sempre que errar, sempre que sentir que não me expressei da melhor forma, voltarei aqui para pedir-vos desculpa", acrescentou, destacando de seguida o seu novo projeto.

"Nos próximos dias vai nascer a minha linha de Homewear, estou muito entusiasmada com este projeto, é resultado do trabalho de muitas pessoas: desde o design, ao estudo de materiais, à fotografia, à produção dos pijamas e à sua distribuição, é toda uma cadeia de valor (e talento) da qual me orgulho muito, tanto pelos empregos que gera como pela qualidade do resultado final, que é incrível. Espero que gostem, está aqui um pequeno 'sneak peek' daquilo que aí vem", concluiu.

