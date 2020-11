Esta semana, Vanessa Martins foi alvo de muitas críticas - e mesmo paródias - depois de ter dito que iria lançar uma marca de pijamas. Nada de anormal até aqui, não fosse o facto da empresária ter escrito o seguinte comentário:

"Nunca dormi de fato de treino, nem com roupa velha. Nunca tive um pijama da hello Kitty ou com unicórnios... há uma certa tendência da mulher se desleixar nesse aspeto e eu nunca compreendi isso".

Desde logo, surgiram uma série de reações no Twitter, às quais a influencer fez questão de responder.

"É muito cansativo, vocês são muitos aí desse lado e eu sou só uma. Nunca quis ofender ninguém, nunca quis ofender outras mulheres, simplesmente dei a minha opinião. E sim. Continuo a achar que uma mulher que use unicórnios eu vou gozar sempre com ela, tal como ela deve gozar comigo por eu usar pijamas mais elegantes", afirmou.

"Porque é que a malta fica tão ofendida com o facto de eu ter chamado desleixada? Só se estão a afirmar mais como desleixadas, porque não era um ataque a vocês. Era uma ideia, uma opinião", notou.

Veja dois momentos de resposta:

