Esta segunda-feira, 8 de agosto, Nucha esteve no programa 'Dois às 10' onde comentou as mais recentes polémicas com Zezé Camarinha nas redes sociais.

"O Zezé Camarinha não me conhece. Ela faz isto com a intenção de me magoar a mim e a todas as outras pessoas, porque o Zézé Camarinha quando aparece é para falar mal de outras pessoas", sublinha.

"Ele não percebeu de todo o desabafo, mandou aquilo para o ar, para polémica, para falarem dele, não sei", afirmou, garantindo que está muito feliz com a profissão que exerce atualmente enquanto criadora de bijuteria.

Veja aqui as declarações da cantora.

