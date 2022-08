"Ela diz que não tem trabalho, eu posso ajudar. Entrada imediata para a copa no meu estabelecimento", declarou Zezé Camarinha nas suas redes sociais, referindo-se diretamente à cantora Nucha.

O comentário do empresário do Algarve teve por base um texto recente onde a cantora se queixava da falta de oportunidades que tem vindo a ter no panorama musical.

Nucha não ficou indiferente à provocação e reagiu:

"Depois sou eu que quero protagonismo! Arranjei um fã com ódio de estimação. Por favor, ajudem este senhor, ele não está nada bem".

A artista alertou ainda Zezé para que "aprenda a ler e a interpretar os textos, antes de sair porcaria". "Onde encontra no meu texto, que eu preciso de trabalho? Mas digo-lhe que se precisasse podia perfeitamente trabalhar na copa (nada desprestigiante)! Não seria na sua, obviamente", rematou, dando assim uma resposta à letra.