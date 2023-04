Soube-se na semana passada que Cinha Jardim está a viver um novo amor, tema que foi debatido na emissão de ontem, dia 22 de abril, do programa 'Em Família', da TVI.

António Bravo, que é próximo da família de Cinha, contou em direto que ligou às filhas da socialite, Pimpinha e Isaurinha, deu novos detalhes: "Acho que ele é impecável. Elas gostam dele".

O ex-concorrente do 'Big Brother' avançou ainda com a informação de que o namorado de Cinha é da zona do Porto.

Já Lili, junto da antiga colega de painel de comentadores, apurou que a relação "não é uma paixão".

"Há seis anos que ela não tinha ninguém. Nesta altura da vida, ela disse não que estava para ter um namorado. Tem as filhas, os netos, as irmãs... está sempre acompanhada. Mas aconteceu. Quando menos se espera, viu um querido [no Porto]", ele olhou para ela, ela olhou para ele e foi uma chama. Ela está a aproveitar o melhor da vida", relatou ainda Lili.

