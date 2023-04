Cinha Jardim não passou despercebida com o seu ar de grande felicidade, levando os colegas a perguntar se estaria a viver um novo amor.

Ao receber muitos elogios no 'Dois às 10', da TVI, a celebridade acabou por confessar que está, de facto, numa fase feliz. "Às vezes, quando menos pensamos e quando dizemos que não queremos...", confessou.

Após ser questionada por Cláudio Ramos sobre a idade do novo amor, Cinha apenas disse: "É das nossas idades", referindo-se ao apresentador da TVI, de 49 anos.

Cinha, de 66 anos, não quis partilhar o nome e fez questão de frisar que "não é paixão", mas está "encantada". Além disso, revelou que "não é do meio" televisivo, nem é artista. "Dança muito bem, mas no particular", acrescentou, com um sorriso na cara.

De referir que no programa, além de Cinha e Cláudio, estavam ainda a apresentadora Maria Botelho Moniz e os comentadores Gonçalo Quinaz e Merche Romero.

