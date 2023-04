Cinha Jardim mostrou o seu desagrado perante a expulsão de Domingos Terra na gala deste domingo, 9 de abril, de 'O Triângulo'. No programa desta segunda-feira do 'Dois às 10' a comentadora lamentou a decisão do público, afirmando que, na sua perspetiva, Domingos tinha muito mais para dar à casa do que Moisés.

"Para mim o Domingos seria o jogador que estava a dar mais à casa", começou por afirmar.

"Numa sociedade como a nossa eu fico a pensar, sabes? Porque qualquer coisa que eu diga aqui sou chamada de machista, as portuguesas não gostam de homens como o Moisés e de repente o Moisés que gritou, que insultou, que maltratou duas mulheres lá dentro não é expulso", considera.

"Não gostei desta expulsão, estou zangada com os portugueses", atira, por fim.

Veja aqui o momento.

