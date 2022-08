Sara Prata resolveu com a filha protagonizar um novo episódio de 'Dança com as Estrelas'. A atriz introduziu a pequena Amélia, de dois anos, à dança contemporânea... E o resultado não podia ter sido mais divertido.

"Venha o drama, as piruetas, as elevações, venha tudo, que o que esta miúda quer é sempre mais e mais", pode ler-se na legenda de um divertido vídeo que registou a 'aula' de dança de mãe e filha.

"Ficam estes momentos únicos e também umas quantas nódoas negras nos joelhos, seguidas de meia horinha deitada no sofá para recuperar. Mas o mundo ganhou uma nova bailarina", brincou ainda Sara Prata ao mostrar as imagens através da rede social Instagram.

