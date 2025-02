Este sábado, 1 de fevereiro, Sara Prata presentou os seguidores com algumas fotografias incríveis do seu recente passeio em família.

A atriz rumou até ao Centro de Recuperação do Lobo Ibérico, em Mafra, para concretizar um dos sonhos da filha Amélia: "ver os lobos".

"A Amélia todos os dias pede uma história do lobo, todos os dias eu tenho de inventar mais uma aventura do lobo. Pergunta tudo e mais alguma coisa sobre lobos, quer saber tudinho!", explicou na legenda.

"No outro dia perguntou: 'Mãe, em Portugal posso ver lobos?' Eu pesquisei e rapidamente descobri o Grupo Lobo 85 e o seu trabalho de recuperação do Lobo Ibérico. Desafiámos os amigos e era já ali, a 40 minutos de Lisboa. Fizemos a visita e tivemos uma tarde onde a magia ganhou corpo, onde a história se tornou real. E é assim que explicamos que o lobo afinal… não é mau. E que a natureza é o cenário perfeito para as melhores histórias!", concluiu.

