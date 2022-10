É já no próximo domingo, dia 9 de outubro, que estreia o novo programa de Fátima Lopes e João Paulo Sousa. 'All You Need Is Love' regressa à antena com mais amor ainda, promete a apresentadora - que foi no passado a anfitriã deste mesmo formato na SIC.

"Regresso do 'All You Need Is Love'. O que posso dizer, para mim um verdadeiro presente destes 30 anos, para o João Paulo Sousa também. E o mais bonito é que o programa está realmente cheio de amor, de todos os tipos de amor, do primeiro ao último segundo. Diga lá se este não é o melhor remédio para uma altura como esta que estamos a viver?", afirma Fátima Lopes quando convidada a comentar a estreia do programa.

'All You Need Is Love' foi gravado há alguns meses, entrando agora no ar para concorrer aos domingos com as galas do 'Big Brother'.

