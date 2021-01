As gravações do concurso 'All Together Now' já começaram, informa a TVI através de um comunicado enviado às redações.

"Como é do conhecimento geral, trata-se de um formato televisivo que pressupõe o envolvimento de algumas dezenas de pessoas, entre profissionais, concorrentes e jurados, razão pela qual o Pavilhão Altice Arena foi o local escolhido para as gravações", informa-se, notando-se que como o Altice é bastante grande não foi difícil encontrar as condições de segurança necessárias tendo em conta a pandemia.

"Nunca, em momento algum, a TVI desencadearia este processo sem garantias de salvaguardada da saúde e segurança de todos os envolvidos na gravação do “All Together Now”.

A dimensão e a natureza do espaço, bem como o protocolo definido para a circulação e permanência de pessoas dentro da Altice Arena, deram a toda a equipa o conforto e a confiança necessários para avançar com as gravações do programa", completa-se.

