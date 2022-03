Sara Matos voltou a presentear os seus seguidores com imagens captadas durante as gravações do programa 'Ídolos'... e hoje a atriz até mostrou um dos looks que irá usar no formato.

Com um visual desportivo, calções e top curto, a nova apresentadora do concurso de talentos deixa à vista a sua barriga lisa e torneada.

A imagem mereceu os mais rasgados elogios, particularmente pelo facto de Sara ter sido mãe pela primeira vez há apenas cinco meses.

"Por cá andamos", brinca Sara na legenda do registo.

