Cristiano Ronaldo decidiu reforçar a sua equipa de seguranças depois dos últimos acontecimentos que o deixaram em alerta. Preocupado com as ameaçadas que o próprio e a família foram alvo, este contratou um novo guarda-costas que, nos próximos tempos, será a 'sua sombra', conforme noticia o jorna Marca.

O profissional contratado chama-se Cláudio Miguel Vaz, o qual já teve a oportunidade de trabalhar com Rafael Leão.

Revela o jornal que esta nova contratação, no entanto, não foi do agrado do círculo mais próximo do craque. Isto porque Cláudio Miguel - nome do segurança - tem um perfil de Instagram "intimidador e agressivo".

Recentemente, este deu que falar quando numa das saídas de Georgina Rodríguez impediu que os paparazzi a fotografassem usando para isso uma lanterna.

